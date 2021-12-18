Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника.
«Наиболее вероятный следующий оппонент — Марсио Сантос», — заявил Исмаилов на YouTube-канале Азамата Бостанова.
Он также добавил, что он не силён в партере, но силён в борьбе. Исмаилов высказался о потенциальном поединке с Александром Шлеменко.
Напомним, что в октябре боец проиграл чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву.
Ранее Бетербиев заявил, что рассечение — новый опыт в его карьере.