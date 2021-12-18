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25 минут назад

Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника.

Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наиболее вероятный следующий оппонент — Марсио Сантос», — заявил Исмаилов на YouTube-канале Азамата Бостанова.

Он также добавил, что он не силён в партере, но силён в борьбе. Исмаилов высказался о потенциальном поединке с Александром Шлеменко.

Напомним, что в октябре боец проиграл чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву.

Ранее Бетербиев заявил, что рассечение — новый опыт в его карьере.

MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,Александр Шлеменко,
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