Стала известна дата боя Исмаилова и Шлеменко

Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко может состояться летом 2022 года. Предварительная устная договоренность была заключена между бойцами во время видеоконференции на турнире в Екатеринбурге.

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В академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел турнир организации RCC 10. В конце мероприятия на ринге появился Исмаилов, организаторы турнира подключили Шлеменко по видеосвязи. В ходе разговора спортсмены договорились о поединке.

"Весной и осенью я занят, но летом с удовольствием зарублюсь с тобой в одной клетке", - сказал Шлеменко.