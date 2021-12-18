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1 час назад

Поединок между Шлеменко и Исмаиловым может состояться летом 2022 года

Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко может состояться летом 2022 года. Предварительная устная договоренность была заключена между бойцами во время видеоконференции на турнире в Екатеринбурге.

Стала известна дата боя Исмаилова и Шлеменко
Фото: ТАССТАСС

В академии единоборств РМК в Екатеринбурге прошел турнир организации RCC 10. В конце мероприятия на ринге появился Исмаилов, организаторы турнира подключили Шлеменко по видеосвязи. В ходе разговора спортсмены договорились о поединке.

"Весной и осенью я занят, но летом с удовольствием зарублюсь с тобой в одной клетке", - сказал Шлеменко.

Шлеменко 37 лет. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед при трех поражениях и одной ничьей.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
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