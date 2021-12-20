Боец MMA умер в 27 лет

«Сегодня мне позвонили и сказали, что один из бойцов, которого я в настоящее время тренировал, скончался. Я тихо вышел из раздевалки, нашёл тёмную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял в недоумении, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы вернуться к работе», — приводит слова Сантоса MMA Fighting.