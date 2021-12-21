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1 час назад

Бывший боец UFC избил пятерых в отеле Лас-Вегаса

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен был задержан полицией за участие в нескольких драках на территории отеля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Бывший боец UFC избил пятерых в отеле Лас-Вегаса
Фото: Getty ImagesGetty Images

44-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator, предположительно, избил пятерых человек. Он оштрафован за нанесение побоев в каждом конкретном случае. Аресту Соннен не подвергся.

После завершения выступлений Соннен сосредоточился на работе на ESPN в качестве ведущего и эксперта. У него также есть собственное шоу на YouTube. Помимо этого, Соннен организует турниры по грэпплингу под эгидой Submission Underground, в которых не раз принимали участие известные бойцы UFC и других промоушенов.

Соннен не дерется с июня 2019-го. Тогда он проиграл Лиото Мачиде на турнире Bellator. Это поражение стало вторым подряд после неудачи в поединке с российским тяжеловесом Федором Емельяненко в полуфинале Гран-при Bellator.

Соннен дрался с такими звездами UFC, как Андерсон Силва, Рашад Эванс, Джон Джонс. Всего на его счету 31 победа при 17 поражениях в профессиональных MMA.

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