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2 часа назад

Минеев нарисовал шарж на Исмаилова и получил ответ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев нарисовал шарж на бывшего соперника Магомеда Исмаилова и получил от него ответ. Пост доступен в Instagram Исмаилова.

Минеев нарисовал шарж на Исмаилова и получил ответ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А я думаю, что он там рисует! Оказывается, меня! И все же, я у него в голове», — подписал Исмаилов снимок, на котором он держит в руках рисунок Минеева.

Также боец попросил подписчиков оценить шарж по пятибалльной шкале.

Бойцы встретились на турнире JFC Pride, куда были приглашены в качестве гостей. Там Минеев и нарисовал портрет соперника. Исмаилову понравился шарж, и он оставил подпись на листе.

«Может, продать задорого?», — написал Минеев в Instagram.

Бойцы дважды проводили поединки. В октябре 2021 года Минеев нокаутировал Исмаилова в их второй схватке и удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights. Первый поединок состоялся осенью 2018 года и завершился вничью.

MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,
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