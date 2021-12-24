Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника

Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.