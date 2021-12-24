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40 минут назад

Российский боец UFC Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков следующий бой проведёт на турнире UFC 272. Соперником Уланбекова будет американец Тим Эллиотт. Спортивное шоу состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.

Дебют Уланбекова в UFC состоялся в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву единогласным решением судей.

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