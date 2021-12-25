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2 часа назад

Макгрегор показал забавное фото семимесячного сына

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в «Инстаграме» выложил забавное фото своего младшего сына Райана. Семимесячного малыша нарядили в костюм Санта-Клауса, при этом он стоит в ходунках, которые стилизованы под гоночный болид.

Макгрегор показал забавное фото семимесячного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое Рождество Райана. Мы гудим. Всем счастливого Рождества», — написал Макгрегор.

Напомним, Райан Макгрегор появился на свет в мае 2021 года, это третий ребёнок Конора Макгрегора и его возлюбленной Ди Девлин. У пары есть ещё двое детей.Старший сын Конор Джек Макгрегор родился в мае 2017 года, дочка Кройя родилась 2 мая 2019 года. Ди Девлин и Конор состоят в отношениях с 2008 года.

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