Макгрегор показал забавное фото семимесячного сына

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор на своей странице в «Инстаграме» выложил забавное фото своего младшего сына Райана . Семимесячного малыша нарядили в костюм Санта-Клауса, при этом он стоит в ходунках, которые стилизованы под гоночный болид.

Напомним, Райан Макгрегор появился на свет в мае 2021 года, это третий ребёнок Конора Макгрегора и его возлюбленной Ди Девлин. У пары есть ещё двое детей.Старший сын Конор Джек Макгрегор родился в мае 2017 года, дочка Кройя родилась 2 мая 2019 года. Ди Девлин и Конор состоят в отношениях с 2008 года.