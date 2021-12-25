Бойца MMA убило взрывом на основной работе

Американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе — спортсмен был пожарным. Об этом сообщает MMA Junkie.

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28-летний Хенри занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.