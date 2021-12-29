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14 часов назад

Обнаружены останки пропавшего бойца ММА

Человеческие останки пропавшего бойца смешанных единоборств Дэвида Кенига были обнаружены в лесах Миссури (США). Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Обнаружены останки пропавшего бойца ММА
Фото: FacebookFacebook

Кениг, боец ММА-любитель, пропал без вести ещё в зимой 2020 года. В последний раз его видели 8 февраля.

На останки Кенига наткнулся мужчина, гулявший по лесу. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что они принадлежат Дэвиду. Сообщается, что признаков каких-либо насильственных действий в отношении бойца обнаружено не было. О причине смерти пока ничего не сообщается. В поисках пропавшего Кенига участвовало множество людей. Была развёрнута настоящая компанию с привлечением частных детективов и установке рекламных щитов с его фотографией. После установки личности Дэвида его мать поблагодарила всех тех, кто оказывал ей помощь в это непростое время.

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