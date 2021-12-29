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12 часов назад

Нурмагомедов рассказал о срыве боя брата Умара

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что поединок его брата Умара был отменён.

Нурмагомедов рассказал о срыве боя брата Умара
Фото: AFPAFP

«Братишки, поединок, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив Умара. UFC пообещали, что дадут ему бой 26 марта в Лас-Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар готовился и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Умар Нурмагомедов должен был провести поединок против валлийца Джека Шора на турнире UFC в Лондоне, который запланирован на 19 марта.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Eagle FC проведёт в Майами семь-восемь шоу в 2022 году.

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