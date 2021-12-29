Нурмагомедов рассказал о срыве боя брата Умара

«Братишки, поединок, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив Умара. UFC пообещали, что дадут ему бой 26 марта в Лас-Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар готовился и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.