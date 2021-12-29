Задержанного на МКАДе бойца ММА депортируют из России

Бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева выдворят из России в Душанбе. По информации РЕН ТВ, рейс из Москвы запланирован на 29 декабря.

Фото: Instagram Instagram

6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение депортировать бойца в Таджикистан из-за нарушения миграционного законодательства и взыскать с него 5000 рублей.

Чоршанбиев ожидал выдворения в Центре временного содержания мигрантов.

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.