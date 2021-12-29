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9 часов назад

Бойца ММА Чоршанбиева депортируют из России

Бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева выдворят из России в Душанбе. По информации РЕН ТВ, рейс из Москвы запланирован на 29 декабря.

Задержанного на МКАДе бойца ММА депортируют из России
Фото: InstagramInstagram

6 декабря Останкинский суд Москвы принял решение депортировать бойца в Таджикистан из-за нарушения миграционного законодательства и взыскать с него 5000 рублей.

Чоршанбиев ожидал выдворения в Центре временного содержания мигрантов.

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3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.

В августе этого года боец попал в ДТП в Казани. Чоршанбиев объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги и врезался в столб.

MMA,ГИБДД,МВД,
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