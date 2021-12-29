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7 часов назад

Останки пропавшего в 2020 году бойца ММА нашли в лесу

Останки бойца смешанного стиля (ММА) Дэвида Кенига, пропавшего в 2020 году, обнаружили в лесу в США. Об этом сообщает USA Today.

Останки пропавшего в 2020 году бойца ММА нашли в лесу
Фото: flickr.comflickr.com

Останки Кенига в штате Миссури нашел американец, искавший в лесу оленьи рога. Это произошло 22 декабря, однако об этом стало известно только 29 декабря. В полиции подтвердили, что останки принадлежат спортсмену, в ходе обыска на местности были обнаружены его личные вещи. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не была насильственной.

В сентябре 2021 года мать Кенига Трейси рассказала о пропавшем сыне. По ее словам, он остановился в бюджетном мотеле Peach Tree Inn, но ей не известно, куда именно боец направился дальше. Кениг числился пропавшим без вести с марта 2020 года. К его поиску подключали большую группу людей, однако найти его не удалось.

27 декабря сообщалось, что американского боксера-тяжеловеса Дэнни Келли убили в автомобиле на глазах у семьи. Спортсмен погиб в ходе перестрелки на дороге. Он ехал с подругой и тремя детьми на праздничное мероприятие, когда рядом остановился автомобиль и неизвестный открыл по нему огонь.

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