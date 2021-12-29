«Уродство»: Ученик Емельяненко раскритиковал бой Джигурды со Шпаком

Ученик бойца ММА Федора Емельяненко тяжеловес Григорий Пономарев назвал уродством бой между актером Никитой Джигуродой и блогером Александром Шпаком, пишет «Спорт-экспресс».
«Бой Джигурды со Шпаком — это уродство. Дело в том, что я этому спорту отдаю всю энергию, всю свою силу, а его вот такие вот люди приходят и марают. Аудитория только увеличивается, опять же все ради просмотров. Я никогда этого не пойму и не смотрю их бои, даже пытаюсь как-то не следить за их результатами», - сказал Пономарев.
Он добавил, что не знает, кто выиграл в поединке между Джигурдой и Шпаком.
«Потому что я не стал досматривать, пролистнул видео как страшный сон», - пояснил боец.
41-летний Шпак нокаутировал 60-летнего Джигурду на турнире лиги «Наше Дело».