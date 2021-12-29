«Уродство»: Ученик Емельяненко раскритиковал бой Джигурды со Шпаком

«Бой Джигурды со Шпаком — это уродство. Дело в том, что я этому спорту отдаю всю энергию, всю свою силу, а его вот такие вот люди приходят и марают. Аудитория только увеличивается, опять же все ради просмотров. Я никогда этого не пойму и не смотрю их бои, даже пытаюсь как-то не следить за их результатами», - сказал Пономарев.