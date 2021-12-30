Московский городской суд оставил без изменений решение относительно депортации таджикского бойца поп-ММА Чоршанбе Чоршанбиева из Российской Федерации.

Таким образом, сегодня, 29 декабря, решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.

Таджикский спортсмен дожидается депортации в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД по Москве.

Ранее Останкинский суд Москвы признал Чоршанбе Чоршанбиева виновным по статье о нарушении миграционного законодательства. Суд решил выдворить его из России и назначить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Чоршанбиев публиковал в соцсетях видеоролики с опасными гонками по столичным дорогам. Записями заинтересовалась полиция. Бойца ММА задержали, когда он ехал по МКАД. У него не было водительских прав российского образца и полиса ОСАГО. Кроме того, он ездил на чужой машине. Стало известно, что в отношении Чоршанбиева составили административный протокол по статье о нарушении правил въезда в РФ.