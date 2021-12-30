Бойца ММА из Таджикистана выдворили из России

«Да, он уже выдворен из страны по постановлению Останкинского суда», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах .

В начале декабря его признали виновным в нарушении правил въезда в Россию, оштрафовали на 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Ранее он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО. На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и высказывание о том, что русские – это нацисты.