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3 часа назад

Бойца ММА из Таджикистана выдворили из России

Задержанного за нарушение правил дорожного движения гражданина Таджикистана, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева выдворили из России.

Бойца ММА из Таджикистана выдворили из России
Фото: InstagramInstagram

«Да, он уже выдворен из страны по постановлению Останкинского суда», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В начале декабря его признали виновным в нарушении правил въезда в Россию, оштрафовали на 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Ранее он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО. На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и высказывание о том, что русские – это нацисты.

MMA,МВД,РИА Новости,
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