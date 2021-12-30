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2 часа назад

Бойца ММА выдворили из России

Задержанного за нарушение правил дорожного движения гражданина Таджикистана, бойца смешанного стиля (ММА) Чоршанбе Чоршанбиева депортировали из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бойца ММА выдворили из России
Фото: InstagramInstagram

"Да, он уже выдворен из страны по постановлению Останкинского суда", - заявил собеседник агентства.

Напомним, в начале декабря его признали виновным в нарушении правил въезда в Россию. Чоршанбиеву выписали штраф на 5 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы РФ.

Ранее столичный главк МВД заявил, что на Чоршанбиева, который был задержан на Toyota Camry после «лихачества» в Лефортовском тоннеле, а свои ролики с примерами опасной езды выкладывал в интернет, составили протокол о нарушении правил въезда в РФ. По информации столичной Госавтоинспекции, при задержании выяснилось, что у уроженца Таджикистана нет российских прав и ОСАГО, а таджикские в России не действуют.

Чоршанбе Чоршанбиев известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube. В Instagram у Чоршанбиев 417 тысяч подписчиков.

MMA,МВД,
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