Выдворенного из РФ бойца ММА задержали

Выдворенный из России боец смешанного стиля Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в Душанбе сразу по прилету. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

Прокуратура Душанбе возбудила в отношении Чоршанбиева уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана. Статья 189 применяется за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды и подразумевает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Статья 307 подразумевает организацию или участие в деятельности экстремисткой организации с использованием интернета.

Издание отмечает, что в мае 2014 года в отношении Чоршанбиева уже было возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Таджикистана о хищении личного имущества. Тогда спортсмен попал под закон об амнистии.

3 декабря в московской полиции сообщили о задержании Чоршанбиева. Сообщалось, что летом 26-летний спортсмен устроил гонки по Лефортовскому тоннелю и опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлено нарушение. Роликом заинтересовались правоохранительные органы. Чоршанбиева задержали на МКАДе. У него не оказалось водительских прав российского образца и отсутствовал полис ОСАГО.