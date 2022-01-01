Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда. Хамзат и прежде высказывался о желании провести бой с Усманом. Ранее экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, американец Генри Сехудо выразил мнение, что только Камару сможет одолеть Чимаева, подчеркнув, что больше ни у кого шансов справиться с Хамзатом нет.