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2 часа назад

Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором намекнул на поединок с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.

Чимаев намекнул на бой с чемпионом UFC
Фото: UFCUFC
Свой пост Хамзат сопроводил устойчивым арабским выражением InShAllah, которое говорящий использует для осуществления задуманных планов, подчёркивая при этом, что на всё воля Всевышнего.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда. Хамзат и прежде высказывался о желании провести бой с Усманом. Ранее экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе, американец Генри Сехудо выразил мнение, что только Камару сможет одолеть Чимаева, подчеркнув, что больше ни у кого шансов справиться с Хамзатом нет.

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MMA,Хамзат Чимаев,Генри Сехудо,
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