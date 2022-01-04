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2 часа назад

Дастин Порье согласился на бой с Нейтом Диазом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье выразил согласие провести бой с соотечественником Нейтом Диазом. Поединок может состояться в ближайшее время, дата, однако, пока не называется.

Дастин Порье согласился на бой с Нейтом Диазом
Фото: Instagram.com/dustinpoirierInstagram.com/dustinpoirier

«Я сейчас не буду называть дату. Но Диаз предлагал провести бой с ним. Я сказал «да». Теперь остаётся только дождаться его ответа», — сказал Порье в интервью на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

Последний бой Порье провёл на турнире UFC 269 с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

Диаз провёл последний бой на UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

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