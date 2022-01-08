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1 час назад

Нурмагомедов высказался о ситуации в Казахстане

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию в Казахстане. Спортсмен признался, что переживает и надеется на скорое воцарение мира в стране. Об этом он заявил в Instagram.

Нурмагомедов высказался о ситуации в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие» - сказал Хабиб.

Ранее в ФК ЦСКА заявили, что несколько дней не могут связаться со своим казахстанским игроком Бактиером Зайнутдиноввым. Однако накануне представитель футболиста заявил, что Бактиер нашелся и беспокоиться не о чем.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,ЦСКА,
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