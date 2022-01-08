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54 минуты назад

Менеджера Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании

Менеджера популярного российского боксера и бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Менеджера Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании
Фото: InstagramInstagram

В полицию обратилась 30-летняя москвичка, которая рассказала, что мужчина напал на нее, изнасиловал и избил в квартире на западе города. Сейчас заявительница с тяжелыми травмами находится в больнице. Врачи диагностировали у женщины перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

По данным телеканала, Бостанов давно знаком с россиянкой: на страницах мужчины в соцсетях имеются совместные снимки. Сейчас менеджер задержан.

MMA,Александр Емельяненко,
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