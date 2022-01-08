Менеджера Александра Емельяненко обвинили в изнасиловании

Менеджера популярного российского боксера и бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В полицию обратилась 30-летняя москвичка, которая рассказала, что мужчина напал на нее, изнасиловал и избил в квартире на западе города. Сейчас заявительница с тяжелыми травмами находится в больнице. Врачи диагностировали у женщины перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.
По данным телеканала, Бостанов давно знаком с россиянкой: на страницах мужчины в соцсетях имеются совместные снимки. Сейчас менеджер задержан.