«Второй Макгрегор» нацелился на бой с Макгрегором

Английский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт захотел стать соперником ирландца Конора Макгрегора, возвращение которого в октагон ожидается в 2022 году. Об этом сообщает Irish Mirror.

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27-летний уроженец Ливерпуля нацелился на поединок с Магкрегором в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пимблетт убежден, что их схватка станет ярким противостоянием — зрители заинтересованы в поединке представителей Англии и Ирландии.

«Я убежден, что этот бой принесет UFC огромные деньги. Вообще не сомневаюсь. Одни ждут, когда вновь проиграет Конор. Другие хотят моего поражения, и наоборот. У нас у обоих много фанатов, которые желают видеть нас в победителях», — убежден Пимблетт, который известен как Второй Макгрегор.

Макгрегор продолжает восстановление от перелома ноги, который он получил в схватке с Дастином Порье летом. Ожидается, что ирландец вернется к выступлениям весной 2022 года.