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1 час назад

Бой за титул чемпиона UFC Ян - Стерлинг перенесли

Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом перенесен. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил Стерлинг.

Бой за титул чемпиона UFC Ян - Стерлинг перенесли
Фото: InstagramInstagram

Изначально бой должен был пройти 5 марта. В понедельник менеджер Яна Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что поединок могут перенести на апрель.

"Наш поединок с Яном перенесен, - сказал Стерлинг. - Новую дату узнаю позднее, возможно бой состоится в апреле. Продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности".

Ян проиграл Стерлингу в поединке за титул чемпиона UFC в марте 2021 года из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Позднее Ян победил американца Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

Яну 28 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Стерлингу 32 года, на его счету 20 побед и три поражения.

MMA,Петр Ян,ИТАР-ТАСС,
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