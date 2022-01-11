Бой за титул чемпиона UFC Ян - Стерлинг перенесли

Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом перенесен. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил Стерлинг.

Фото: Instagram Instagram

Изначально бой должен был пройти 5 марта. В понедельник менеджер Яна Саят Абдрахманов сообщил ТАСС, что поединок могут перенести на апрель.

"Наш поединок с Яном перенесен, - сказал Стерлинг. - Новую дату узнаю позднее, возможно бой состоится в апреле. Продолжаю тренироваться и остаюсь в готовности".

Ян проиграл Стерлингу в поединке за титул чемпиона UFC в марте 2021 года из-за нарушения правил - удара коленом сопернику в положении "партер". Позднее Ян победил американца Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.