Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев стал участником небольшого конфликта во время турнира, проходившего в Швеции. Боец UFC устроил перепалку с охранниками, которые попытались отодвинуть его от октагона.

Чимаев выразил недовольство остановкой боя. Он, сидя в первом ряду, подскочил и подбежал к клетке. Тогда и подоспели секьюрити, что не понравилось бойцу. Произошёл небольшой конфликт, но страсти удалось погасить.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.