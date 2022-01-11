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32 минуты назад

Махачев ответил на высказывание Хабиба

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, прокомментировал недавний пост бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, Хабиба Нурмагомедова, который тот размещал в своём «инстаграме». Хабиб поделился с подписчиками видео, на котором катается на водном мотоцикле.

Махачев ответил на высказывание Хабиба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Научился у Махачева», — подписал видео Нурмагомедов.

«От меня ничему плохому не научишься», — ответил в комментариях Ислам.

Напомним, свой последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде — он поймал Хукера на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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