Стерлинг в крайне грубой форме оскорбил Яна

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг в грубой форме ответил на слова россиянина Петра Яна по поводу переноса их поединка с марта на апрель.

«На самом деле, нам сказали, что бой перенесён на 9 апреля, чтобы у них была резервная копия, когда ты снова выйдешь, сучка», — говорил ранее Ян.

«Тот факт, что ты просто бредишь, полагая, что другой боец старается как-то оттянуть бой, щекочет мои яйца больше, чем когда я уроню их тебе на лицо 9 апреля. Можешь продолжать говорить, но будет забавно, когда я буду мочиться тебе в лицо со всего маху», — написал Стерлинг в своём «твиттере».