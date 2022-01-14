Российский боец Олейник снялся с боя с Харди

Россиянин Алексей Олейник , выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказался от поединка с американцем Грегом Харди. Об этом сообщает портал MMAJunkie .

Причины отказа от боя не указываются. Поединок должен был состоятся в ночь с 22 на 23 января на турнире UFC 270 в Анахайме (штат Калифорния). Сообщается, что россиянина заменит его последний соперник - молдаванин Сергей Спивак. Олейник проиграл Спиваку единогласным решением судей в июне.