Стало известно состояние заразившегося коронавирусом Нурмагомедова

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов болеет коронавирусной инфекцией без осложнений, сообщили в команде атлета.

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«Болезнь Хабиба протекает в легкой форме, повышенной температуры и осложнений нет», – цитирует сообщение команды ТАСС.

Напомним, о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию у Хабиба Нурмагомедова стало известно в пятницу. Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.