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1 час назад

Боец UFC рассказал, почему отказывается считать себя русским

Азербайджанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Филиев ответил, почему не считает себя русским. Его слова передает "Спорт-Экспресс". Отметим, что мать Физиева - русская.

Боец UFC рассказал, почему отказывается считать себя русским
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Потому что у нас в традициях считается, что нация идет по отцу. Воспитание и нация идет по отцу. Отец — глава семьи. Поэтому воспитан я был в традициях азербайджанских. По религии и традиции у нас все переходит от отца. И мама у меня мусульманка", - сказал Физиев.

В профессиональной карьере Физиев провел 11 победных боев. Также боец имеет одно поражение, которое он потерпел в первом раунде техническим нокаутом в дебютном бою на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге против Магомедом Мустафаевым.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом.

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