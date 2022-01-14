Боец UFC рассказал, почему отказывается считать себя русским

"Потому что у нас в традициях считается, что нация идет по отцу. Воспитание и нация идет по отцу. Отец — глава семьи. Поэтому воспитан я был в традициях азербайджанских. По религии и традиции у нас все переходит от отца. И мама у меня мусульманка", - сказал Физиев.