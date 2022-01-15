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1 час назад

Боец MMA финишировал оппонента за 21 секунду

Узбекский кикбоксер и боец смешанного стиля (MMA) Анвар Бойназаров добился победы в своем дебютном поединке в организации Legacy Fighting Alliance (LFA). Ролик доступен в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

33-летнему представителю Узбекистана противостоял американец Джон Фэм. Бойназаров сумел финишировать оппонента за 21 секунд. Он нанес удар коленом в голову Фэма, а затем добил соперника серией ударов руками.

Бойназаров одержал третью победу подряд в профессиональном MMA. Первые две схватки он также провел на территории США. У Фэма на счету четыре победы при трех поражениях.

Бойназаров более известен как кикбоксер. Он выступает в промоушене Glory FC. На его счету 95 побед при 27 поражениях.

MMA,Видео,
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