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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов открыл ресторан в Москве

Боец смешанных единоборств (ММА) и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в деловом центре «Москва-Сити» ресторан собственной сети быстрого питания M-eat by Khabib, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Хабиб открыл в Москве ресторан быстрого питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что к концу мая 2022 года компания «М-ит групп франчайзинг», связанная с Нурмагомедовым, планирует открыть в столице еще 14 точек фастфуда, однако точные адреса пока не раскрываются.

Представитель сети отметил, что к 2023 году проект планирует расширение в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции, а также Объединенных Арабских Эмиратах. В этих странах запланировано открытие 150 ресторанов.

Помимо этого, источник добавил, что компания рассматривает возможность расширения в Центральном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал избиение тремя дагестанцами пассажира московского метро. Боец раскритиковал поступок своих земляков, однако он также осудил СМИ за подачу новостей о происшествии.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,Ведомости,
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