Стало известно имя следующего соперника Ивана Штыркова

«Следующий бой Ивана Штыркова состоится 27 марта в Екатеринбурге. Соперник — Леандро Силва. Можно ли назвать Ивана звездой АСА? Если взять ребят, которые сейчас в ростере работают над своей имиджевой составляющей, наращивают аудиторию — я бы выделил Штыркова и Слипенко. Они как-то заявили о себе в медиапространстве», — передаёт слова Алексея Яценко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.