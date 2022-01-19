Уайт назвал трех лучших бойцов в истории MMA

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Фото: © AP Photo/John Locher © AP Photo/John Locher

В свой список он включил Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса. Примечательно, что в его топ не вошёл бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Российский боец трижды подряд защищал титул чемпиона UFC. Он ни разу не потерпел поражение в карьере, выиграв 29 боев.

В октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры после победного поединка над Джастином Гэтжи.