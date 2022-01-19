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2 часа назад

Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории MMA

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал трёх лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Уайт назвал трех лучших бойцов в истории MMA
Фото: © AP Photo/John Locher© AP Photo/John Locher

В свой список он включил Андерсона Силву, Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса. Примечательно, что в его топ не вошёл бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Российский боец трижды подряд защищал титул чемпиона UFC. Он ни разу не потерпел поражение в карьере, выиграв 29 боев.

В октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры после победного поединка над Джастином Гэтжи.

Ранее Усик признался, что потерял много денег из-за своей политической позиции.

MMA,Джастин Гэтжи,Дана Уайт,Хабиб Нурмагомедов,Джон Джонс,
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