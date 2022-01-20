Назван возможный победитель Хабиба

«Если кто-то и может победить Хабиба Нурмагомедова, то я уверен, что это Чарльз. Поставлю деньги на него. Я помню, как он победил Кевина Ли, прямо тогда я подумал: "Это тот парень, который может победить Хабиба". Затем он доминировал над Тони Фергюсоном, который сам по себе хороший боец. Это впечатляет», — приводятся в тексте слова Пенна.