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40 минут назад

Би-Джейн Пенн: единственный боец, способный победить Нурмагомедова — Оливейра

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Би-Джей Пенн считает, что единственным, кто сможет победить Хабиба Нурмагомедова является Чарльз Оливейра. Своим мнением он поделился на личном сайте.

Назван возможный победитель Хабиба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если кто-то и может победить Хабиба Нурмагомедова, то я уверен, что это Чарльз. Поставлю деньги на него. Я помню, как он победил Кевина Ли, прямо тогда я подумал: "Это тот парень, который может победить Хабиба". Затем он доминировал над Тони Фергюсоном, который сам по себе хороший боец. Это впечатляет», — приводятся в тексте слова Пенна.

Он подчеркнул, что не гарантирует победы Оливейра в бою с Нурмагомедовым, но и «ставить против него не стал бы».

Оливейра является действующим бойцом UFC, за плечами которого 41 бой, 32 из них завершились победами. Нурмагомедов же провел в ММА 29 боев, одержав победу в каждом из них.

MMA,Чарльз Оливейра,Кевин Ли,Тони Фергюсон,Хабиб Нурмагомедов,
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