Глава UFC высказался о конкуренции с Нурмагомедовым

«Да, за спиной Хабиба большие деньги. И знаете, я ему уже говорил, что теперь он поймет, какого нам, парням по ту сторону клетки. Он знает, что такое уважение. Отличный чувак, всегда был честен с нами. У нас с ним никаких проблем нет», — отметил Уайт.