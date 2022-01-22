Избитый в Мексике Тактаров обратился к фанатам

Боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров обратился к фанатам после избиения в Мексике. Его слова доступны на странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Я уже здоров, раны затянулись», — рассказал о своем состоянии Тактаров. В историях он показал заживающий шрам на ноге. Боец поблагодарил фанатов, которые желали ему скорейшего выздоровления.

Тактаров также заявил, что у него имеется много материалов о том, что может ждать туристов в латиноамериканских странах. Он выразил надежду, что это в будущем спасет много жизней.

Ранее Тактаров поделился подробностями инцидента. «Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру», — рассказал он и подчеркнул, что от смерти его спасла полиция.