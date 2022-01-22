Возвращение Нургомедова: главное событие на UFC 270

А еще завершение классной трилогии.

Фото: Соцсети Соцсети

22 января в Анахайме состоится вечер единоборств UFC 270. Главным событием ивента станет бой между Фрэнсисом Нганну и Сирилом Ганом. В соглавном бою сразятся Брэндон Морено и Дейвисон Фигередо. Ну а Саиду Нурмагомедову предстоит схватка с Коди Стамманом. Эти бои вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Видео дня

Фрэнсис Нганну - Сирил Ган: кто станет абсолютным чемпионом?

Главный бой турнира - чемпионский в тяжелом весе. Действующий чемпион Фрэнсис Нганну против временного чемпиона Сирила Гана.

Нганну - обладатель сильнейшего удара в UFC. Все его победы - досрочные, обладая такой силой нет смысла рассматривать другие сценарии для поединка. Прямо сейчас у Фрэнсиса серия из пяти побед подряд. Кёртис Блейдс, Кейн Веласкес, Жуниор дос Сантос, Жаирзиньо Розенструйк и Стипе Миочич - все они были повержены. Нганну. Причем практически все в первом же раунде, чуть дольше продержался только Миочич.

Но самое интересное, что Нганну не считается фаворитом предстоящего поединка. Им букмекеры видят Сирила Гана. На его счету всего 7 боев в UFC и все 7 раз он победил. В том числе и нашего Александра Волкова, Драго не устоял перед Ганом. Ну а после того, как Ган нокаутировал Деррика Льюиса, он стал временным чемпионом. Теперь на пути Нганну.

Нганну - это огромная физическая сила, но у Фрэнсиса есть проблемы с выносливостью. Да и техника оставляет желать лучшего. Задача Гана - выдержать стартовый натиск соперника, а потом, когда Фрэнсис начнет уставать, он станет сладкой булочкой для Сирила. Эта задача абсолютно выполнимая: Ган очень подвижен для тяжеловеса, да и защита у него очень неплоха. Поставить на победу француза можно в Winline за 1.63.

Нурмагомедов вновь в октагоне! Правда, не Хабиб

Для российских болельщиков UFC наверняка будет интересен бой Саида Нурмагомедова против Коди Стаммана. Фамилия, разумеется, привлекает внимание, но по факту Саид - не родственник Хабиба, просто однофамилец.

Впрочем, его бой тоже можно назвать возвращением, ведь в последний раз Нурмагомедов выходил в октагон еще в октябре 2020 года. Тот бой продлился меньше минуты, Саид нокаутировал Марка Штригла. Сейчас же ему предстоит бой против американца Коди Стаманна. Опытного бойца, который, правда, звезд с неба не хватает.

Рекорд Коди - 15 побед и 4 поражения. Но прямо сейчас у него серия из двух поражений подряд. Стаманн уступил решением Мерабу Двалишвили и Джимми Ривере.

Венец карьеры Коди - бой с Алджэмейном Стерлингом в 2018 году. Правда, там все закончилось во втором раунде удушающим. Но сам факт того, что Стаманн сражался со Стерлингом говорит о том, что когда-то Коди подавал надежды. Но с тех пор утекло много воды. Сейчас поговаривают, что американец находится на грани увольнения из UFC. Мотивация неплохая, но объективно, если Саид Нурмагомедов в оптимальном состоянии, проблем со Стаманном у него возникнуть не должно. Букмекерская компания Winline предлагает коэффициент 1.50 на успех россиянина.

Морено и Фигередо завершат трилогию

В соглавном событии UFC 270 встретятся Брэндон Морено и Дейвисон Фигередо. Это будет уже третий их бой. Причем все три поединка уместятся в дистанцию чуть больше года.

Первый их поединок завершился ничейным исходом. И это при том, что с Фигередо сняли балл за запрещенный прием. А вот во второй схватке Морено был увереннее и настойчивее. Вылилось это в классный удушающий прием в третьем раунде. Третий бой завершит историю противостояний и определит обладателя пояса.

Морено - фаворит, все-таки он победил во второй встрече. Поставить на его победу можно за 1.55. Учитывая важность боя, наверняка никто из бойцов не будет форсировать события. Соперники досконально изучили друг друга, поэтому велика вероятность того, что мы увидим полный бой. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.16.