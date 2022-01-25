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2 часа назад

Нганну получил угрозы от UFC перед боем с Ганом

В UFC остались недовольны тем, что Нганну общался с боксерским промоушеном видеоблогера Джейка Пола Most Valuable Promotions.

Нганну получил угрозы от UFC перед боем с Ганом
Фото: UFCUFC

«Готовясь выехать на арену, я надел свой костюм, и стал ждать менеджера и тренера, и вдруг услышал от них удивленный возглас. Я спросил их, что случилось, и они сказали, что только что получили письмо от UFC, в котором говорится, что они собираются подать на нас в суд за то, что мой менеджер общался с каким-то парнем по имени Накиса.

Я спросил их, кто этот парень, и они сказали, что не слишком хорошо с ним знакомы, но он из команды Джейка Пола. Я спросил их, является ли он промоутером, и они сказали, что нет. Больше они ничего не сказали, чтобы не отвлекать меня от поединка», – сказал Нганну.

В минувшие выходные Нганну на UFC 270 победил Сирила Гана единогласным решением судей.

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