Нганну получил угрозы от UFC перед боем с Ганом

Я спросил их, кто этот парень, и они сказали, что не слишком хорошо с ним знакомы, но он из команды Джейка Пола. Я спросил их, является ли он промоутером, и они сказали, что нет. Больше они ничего не сказали, чтобы не отвлекать меня от поединка», – сказал Нганну.