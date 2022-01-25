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1 час назад

Фрэнсис Нганну: «Можно быть свободным и драться за UFC»

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну рассказал, почему отказался подписывать с промоушеном многомиллионный контракт.

Фрэнсис Нганну: «Можно быть свободным и драться за UFC»
Фото:  Instagram.com/ufc Instagram.com/ufc

«Можно быть свободным и драться за UFC. Я просто хочу быть свободным. Независимый подрядчик, технически, является свободным агентом. Вот почему я хочу внести изменения в этот контракт. Вот за что я борюсь.

После боя со Стипе Миочичем я отказался от больших денег. Мне предлагали семь миллионов долларов по следующему контракту, я от них отказался, и меня все равно радуют 600 тысяч, которые я получил за бой с Сирилом Ганом. Я добился того, чего хотел.

Свобода не зависит от денег: вы выбираете либо одно, либо другое. От чего-то все равно придется отказаться.

С Ганом был принципиальный бой, потому что я дрался за свои убеждения. Даже несмотря на то, что они пытались заключить сделку и предложили много денег, я дал им понять, что на данный момент это не имеет значения.

Я выхожу в октагон, побеждаю и забираю свои 600 тысяч», – сказал Нганну.

На UFC 270 Нганну победил Гана единогласным решением судей.

MMA,Фрэнсис Нганну,
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