Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
1 час назад

Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ванесса Демопулос заявила, что больше не является стриптизершей. Об этом сообщает MMA Fighting.

Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA
Фото: InstagramInstagram

Спортсменка на турнире UFC 270 одержала победу над Сильваной Суарес в ночь на 23 января. После успеха 33-летняя американка заявила, что бросила стриптиз ради полноценной подготовки к поединку. До этого Демопулос совмещала карьеру в MMA и выступления в ночном клубе.

«Я ушла из танцев где-то шесть или восемь недель назад, чтобы полностью сосредоточиться на единоборствах», — отметила американка.

Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приемов бразильского джиу-джитсу.

На счету Демопулос 11 поединков в профессиональном MMA. Она начала выступления в 2017 году. До этого у нее была серия поединков среди любителей.

MMA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители