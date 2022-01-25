Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ванесса Демопулос заявила, что больше не является стриптизершей. Об этом сообщает MMA Fighting.

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Спортсменка на турнире UFC 270 одержала победу над Сильваной Суарес в ночь на 23 января. После успеха 33-летняя американка заявила, что бросила стриптиз ради полноценной подготовки к поединку. До этого Демопулос совмещала карьеру в MMA и выступления в ночном клубе.

«Я ушла из танцев где-то шесть или восемь недель назад, чтобы полностью сосредоточиться на единоборствах», — отметила американка.

Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приемов бразильского джиу-джитсу.