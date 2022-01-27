Чеченский Конор сразится с Персидским Дагестанцем

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Эмиев - Хейбати: персидский дагестанец заставит чеченского Конора замолчать

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В главный бою турнира «Наше дело» встретятся Арби Эмиев и Мохаммад Хейбати. Эмиев - мастер хайпа, а его трэштоку позавидовал бы и Конор Макгрегор! Собственно, за эпатаж Арби и прозвали чеченским Конором. Но разговоры - это одно, а бой - совсем другое.

Впрочем, соперник Эмиева тоже за словом в карман не лезет. Мохаммад Хейбати известен тем, что повздорил с Петром Яном, назвав того китайцем. Далее персидский дагестанец обещал подписать контракт с UFC и побить Яна, но пока этого не случилось.

Букмекеры отдают предпочтение Хейбати. Эмиев - хороший кикбоксер, но этими навыками владеет и его соперник. А вот в партере Хейбати должен быть сильнее, ведь он входил в сборную Ирана по вольной борье. Сделать ставку на победу Мохаммада можно с коэффициентом 1.38, а победа Эмиева идет за 2.77.

Дацик - Дукаев: Рыжего Тарзана Пулеметчиком не испугать

Вячеслав Дацик все ждет Александра Емельяненко, а тот все так же бегает от него. Нельзя не отметить, что Рыжий Тарзан с каждым своим боем выглядит все лучше. Он явно работает над выносливостью, а его удар всегда был хорош.

В соперниках у него будет Зелимхан Дукаев - эпатажный боец, мастер спорта по боксу. Дукаев - зрелищный спортсмен, любит ввязываться в обмен ударами. Его смелость нравится зрителям, а за свою «коронку» он получил прозвище Пулеметчик.

Дукаев смел и обладает неплохим набором навыков, но вряд ли ему удастся потрясти своей мощью Рыжего Тарзана. Дацик очень силен, а о защите Пулеметчик особо не беспокоится. Скорее всего, он рано или поздно пропустит мощнейший удар, а добить соперника для Дацика будет делом техники.

Букмекерская компания Winline предлагает поставить победу Рыжего Тарзана за 1.40, в то время как на Дукаева дают коэффициент 2.70.

Топор - Новоселов: Медведь Шатун не уйдет на пенсию

Максим Новоселов побеждал на чемпионате Европы по самбо еще 15 лет назад, в 2007 году. Сейчас бойцу по прозвищу Медведь Шатун уже 48 лет, но он все равно остается конкурентоспособным в поп-ММА. Как говорит сам Новоселов, перед каждым боем его обещают отправить на пенсию, но этот момент так до сих пор и не настал.

Вот и ближайший соперник Новоселова Макс Топор намерен отправить соперника на заслуженный отдых. По словам бойца, это станет для него честью, а главная его цель - сохранить здоровье Новоселову.

Топор проводит свои бои в яркой манере, втягивает соперников в настоящую рубку, амплитуда ударов впечатляет. Конечно, ни о какой защите говорить не приходится, но если попадет - туши свет. Кажется, этот бой обязан завершиться нокаутом в первом же раунде. Главный вопрос - кто победит. Букмекеры считают, что шансов больше у Новоселова. Поставить на победу Медведя Шатуна можно за 1.60, Шансы Макса Тоопора оценили коэффициентом 2.20.