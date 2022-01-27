Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
2 часа назад

Барецкий раскрыл свои заработки в поп-ММА

Шоумен Станислав Барецкий получил 1 млн рублей за участие в шоу поп-ММА в качестве ведущего. В интервью NEWS.ru он заявил, что был бы не против поработать ведущим на поединках под эгидой промоушена Epic Fighting, но предложений ему пока не поступало.

Барецкий раскрыл свои заработки в поп-ММА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Миллион рублей. Я провел четыре шоу, целый сезон получается. Шесть боев там было, по-моему. Нормальные деньги, я понравился организаторам. Я честно не пересматривал эти видео, не пересматривал их со стороны. Но думал, конечно, что надо было какие-то моменты сделать так, некоторые по-другому», — рассказал Барецкий.

Шоумен добавил, что вместе со своим соведущим держали себя в руках, «ни на кого не накидывались, не дрались». Кроме того, Барецкий добавил, что первым в русскоязычном сегменте YouTube начал устраивать подобные поединки, а потому его знают «в этом смысле».

Напомним, что ранее Гоген Солнцев рассказал об участии в поп-ММА, где он подрался с моделью Аленой Пискун. По его словам, количество «поехавших» участников в студии «зашкаливало» и шоумен чувствовал себя посетителем психбольницы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители