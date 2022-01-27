Барецкий раскрыл свои заработки в поп-ММА

Шоумен Станислав Барецкий получил 1 млн рублей за участие в шоу поп-ММА в качестве ведущего. В интервью NEWS.ru он заявил, что был бы не против поработать ведущим на поединках под эгидой промоушена Epic Fighting, но предложений ему пока не поступало.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Миллион рублей. Я провел четыре шоу, целый сезон получается. Шесть боев там было, по-моему. Нормальные деньги, я понравился организаторам. Я честно не пересматривал эти видео, не пересматривал их со стороны. Но думал, конечно, что надо было какие-то моменты сделать так, некоторые по-другому», — рассказал Барецкий.

Шоумен добавил, что вместе со своим соведущим держали себя в руках, «ни на кого не накидывались, не дрались». Кроме того, Барецкий добавил, что первым в русскоязычном сегменте YouTube начал устраивать подобные поединки, а потому его знают «в этом смысле».