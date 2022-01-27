«Астана» арендует чемпиона мира U20 Бескоровайного

Бескоровайный – воспитанник украинской школы футбола. На родине он выступал в составе таких клубов, как «Луцк», «Волынь» и «Ковель-Волынь».
Последним клубом Данила является словацкий «ДАК 1904», в его составе сыграл 62 матча и забил 4 гола. В 2019 году вместе со сборной Украины U20 стал победителем молодежного чемпионата мира. Является мастером спорта Украины международного класса.
Отметим, что арендное соглашение со словацким клубом рассчитано до конца сезона с приоритетным правом выкупа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)
Экс-игрок «Тобола» Левига сел за руль «навеселе» и попал в смертельную аварию, хотя мог избежать столкновения
«Год-два и вы увидите меня в главном бою вечера на UFC». Шавкат Рахмонов о предстоящем бое, сестре и новых казахстанцах в UFC
В Казахстане снова топовая олимпийская форма: в разработке помогали россияне, а из-за карантина в презентации участвовали спортсмены летних видов спорта