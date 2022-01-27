«Астана» арендует чемпиона мира U20 Бескоровайного

Бескоровайный – воспитанник украинской школы футбола. На родине он выступал в составе таких клубов, как «Луцк», «Волынь» и «Ковель-Волынь».

Последним клубом Данила является словацкий «ДАК 1904», в его составе сыграл 62 матча и забил 4 гола. В 2019 году вместе со сборной Украины U20 стал победителем молодежного чемпионата мира. Является мастером спорта Украины международного класса.

Отметим, что арендное соглашение со словацким клубом рассчитано до конца сезона с приоритетным правом выкупа.

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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)

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