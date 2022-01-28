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1 час назад

Хабиб пригласил Бекхэма на турнир своего промоушена

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции заявил, что пригласил легендарного футболиста Дэвида Бекхэма посетить турнир своего промоушена Eagle FC.

Хабиб пригласил Бекхэма на турнир своего промоушена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я отправил ему сообщение примерно месяц назад. Спасибо за напоминание. Я сегодня ему оставлю сообщение, и, возможно, он придет на шоу», — сказал Хабиб.

В ночь с 28 на 29 января в Майами в главном поединке Eagle FC 44 сойдутся Сергей Харитонов и Тайлер Спонг.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился видеороликом с его тренировкой вместе с хоккеистами команды НХЛ «Анахайм Дакс» и обратился к Хабибу Нурмагомедову.

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