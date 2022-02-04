Названа дата второго боя Яна и Стерлинга в UFC

Названа дата второго поединка между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает ESPN MMA.

Фото: Jeff Bottari / Reuters Jeff Bottari / Reuters

Противостояние Яна и Стерлинга станет со-главным поединком турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 апреля. Бой заявлен как титульный. Стерлинг выступит в качестве действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, Ян как временный чемпион.

В главном бою UFC 273 новозеландец Алекс Волкановски подерется с корейцем Чен Сон Джоном. Ивент пройдет в США.

Изначально Ян и Стерлинг должны были подраться на турнире 30 октября 2021 года в Абу-Даби. Однако, американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Ян одержал победу над заменившим Стерлинга Кори Сэндхагеном и стал временным чемпионом.