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1 час назад

Названа дата второго боя Яна и Стерлинга в UFC

Названа дата второго поединка между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает ESPN MMA.

Названа дата второго боя Яна и Стерлинга в UFC
Фото: Jeff Bottari / ReutersJeff Bottari / Reuters

Противостояние Яна и Стерлинга станет со-главным поединком турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 апреля. Бой заявлен как титульный. Стерлинг выступит в качестве действующего чемпиона UFC в легчайшем весе, Ян как временный чемпион.

В главном бою UFC 273 новозеландец Алекс Волкановски подерется с корейцем Чен Сон Джоном. Ивент пройдет в США.

Изначально Ян и Стерлинг должны были подраться на турнире 30 октября 2021 года в Абу-Даби. Однако, американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Ян одержал победу над заменившим Стерлинга Кори Сэндхагеном и стал временным чемпионом.

Ян утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в марте 2021-го, уступив Стерглингу. Россиянин нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован

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