Тренер: Нурмагомедов до сих пор находится на пике формы

"Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале, на последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех, - сказал Мендес. - Единственное отличие от его последнего тренировочного лагеря - он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мышц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик".