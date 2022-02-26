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18 часов назад

Магомедшарипов победил Санчеса на турнире Bellator в Дублине

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Российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов одержал победу над Хосе Санчесом из Испании в поединке турнира Bellator 275 в Дублине (Ирландия).

Магомедшарипов победил Санчеса на турнире Bellator в Дублине
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Россиянин победил единогласным решением судей. Бой продолжался три раунда.

Магомедшарипова одержал седьмую победу в ММА. Россиян пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах.

В главном бою турнира нидерландец Гегард Мусаси победил американца Остина Вандерфорда.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оказался сильнее нигерийца Оланреваджу Дуродолы в поединке по правилам бокса.

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