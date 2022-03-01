Физиев прокомментировал снятие с боя с дос Аньосом

«Я полностью опустошён, но вынужден объявить, что выбываю из поединка с Рафаэлем дос Аньосом. У меня был просто прекрасный подготовительный лагерь, я был готов устроить для вас шоу. Я прилетел в Лас-Вегас из Таиланда и заразился коронавирусом. Третий день я просто дежу в номере с температурой, болью в костях и кашлем. Я всё ещё хочу провести бой с дос Аньосом, когда моё здоровье придёт в норму. Я хочу извиниться перед ним, но говорить, что притворяюсь - полная ерунда. Время всё расставит по местам», -написал Физиев в своём «твиттере».