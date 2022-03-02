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18 часов назад

Американский боец ACA Джонсон не сумел вылететь в Россию

ТАССиещё 2

Чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) американец Тони Джонсон не смог вовремя вылететь в Россию из-за проблем с визой, его бой на турнире в Краснодаре отменен. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Тони Джонсон должен был провести свою третью защиту титула против Салимгерея Расулова, но в установленный срок не получил визу в Россию. Их бой будет перенесен на неопределенный срок", - сказал Яценко.

Бой должен был состояться в Краснодаре 8 марта.

Джонсон выступает в ACA с 2019 года и провел пять боев в организации (один признан несостоявшимся). Спортсмен стал чемпионом ACA в ноябре 2020 года, нокаутировав поляка Даниэля Омельянчука. В ММА на счету бойца 16 побед, 5 поражений и 1 ничья в поединке с Александром Емельяненко в 2018 году.

MMA,Даниэль Омельянчук,Салимгерея Расулов,Александр Емельяненко,Алексей Яценко,
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