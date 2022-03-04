Брат Хабиба рассказал об отношении к российским бойцам в США

«Абсолютно никаких изменений – как было, так и живем, все так же. Никакого давления не ощущаем. Не знаю, но никаких предпосылок к тому, что бой с Келлехером может отмениться, нет. Ислам же подрался на прошлых выходных», — сказал Нурмагомедов.