Брат Хабиба рассказал об отношении к российским бойцам в США

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар поведал о жизни в США российских бойцов UFC после начала военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он рассказал на YouTube-канале USACHEV TV.
«Абсолютно никаких изменений – как было, так и живем, все так же. Никакого давления не ощущаем. Не знаю, но никаких предпосылок к тому, что бой с Келлехером может отмениться, нет. Ислам же подрался на прошлых выходных», — сказал Нурмагомедов.
Напомним, что Нурмагомедов провел свой дебютный поединок 20 января на турнире UFC Fight Island 8. Его соперником стал представитель Казахстана Сергей Морозов, которого российский боец победил уже во втором раунде противостояния после удушающего приема.
В ночь на 6 марта Нурмагомедов должен провести свой бой на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе. Его противником станет американец Брайан Келлехер.